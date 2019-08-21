МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" полагает, что объем запасов специализированного фонда палладия к концу 2019 года составит менее 100 тысяч унций, сообщил журналистам финансовый директор компании Сергей Малышев.

"Палладий в фонд по-прежнему приобретается. В этом году планируем купить 300-500 тысяч унций. Это определенная подушка безопасности, страховка для потребителей с точки зрения закрытия их потребностей в этом металле. Объем закупок зависит от запросов индустриальных потребителей на физический металл, а именно — насколько он превышает объемы нашего производства. В связи с ростом собственного производства металлов платиновой группы мы ожидаем, что в этом году закупки будут меньше, чем в прошлом ", — сказал Малышев.

"Ожидаемые запасы на конец текущего года прогнозируются менее 100 тысяч унций палладия. Тем самым, большая часть от закупок будет реализована", — добавил он, отметив, что риск увеличения запасов покупок в этом году минимальный. Фонд пополняется, но и поставки идут.

Малышев напомнил также, что возможность привлечения других партнеров, кроме "Норникеля", в фонд первоначально заложена. "Но пока движений в этом направлении нет", — сказал он.

Global Palladium Fund был создан "Норникелем" в 2016 году года с целью развития промышленного спроса на металл, снижения волатильности рынка и ценовых рисков. В середине 2017 года организация начала полномасштабную операционную деятельность и гарантирует потребителям доступность металла в условиях дефицита и высокой спекулятивной активности.

Общий размер фонда составляет до 600 тысяч унций, фактический — зависит от наличия предложения и потребительского спроса. К концу 2018 года "Норникель" прогнозировал запасы фонда палладия на уровне 200 тысяч унций (на начало года — 550 тысяч тройских унций).