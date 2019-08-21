МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Недельная дефляция в РФ с 13 по 19 августа вторую неделю подряд оставалась на уровне 0,1%, с начала года рост цен составил 2,5%, сообщает Росстат.

На прошлой неделе Росстат также зафиксировал дефляцию в 0,1%. Неделей ранее, с 30 июля по 5 августа, в России наблюдалась нулевая инфляция.

"За период с 13 по 19 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,8%, с начала года – 102,5%", — говорится в сообщении.

За предыдущую неделю куриные яйца подорожали на 1,2%, пшено – на 0,6%, шлифованный рис – на 0,4%, мороженая рыба и жирный творог – на 0,3%; говядина, мясо кур, мясные консервы, сыры, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия – на 0,2%.

За этот же период сахар-песок подешевел на 0,9%, баранина – на 0,5%, стерилизованное молоко – на 0,4%, свинина – на 0,3%, подсолнечное масло – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%, в том числе на помидоры – 8,7%, на картофель и морковь – 6,6%, на репчатый лук – 6,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год пока составляет 4,3%, однако глава МЭР Максим Орешкин 9 августа заявил, что прогноз будет понижен ниже 4%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.