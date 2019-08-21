МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2,5% по сравнению с показателем июня — до 5,42 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения числа сделок на 2,5%, до 5,39 миллиона.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США в июле увеличился на 0,6%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке от общего объема в июле осталась на уровне прошлого месяца в 2%, в годовом выражении — сократилась с 3% годом ранее.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,84 миллиона сделок, в месячном выражении отмечен рост на 2,8%, в годовом — на 1%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 4,5%, до 284 тысяч долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в июле в месячном выражении не изменился и составил 580 тысяч сделок, в годовом выражении отмечается снижение на 3,3%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 2,5% в годовом выражении, до 254,3 тысячи долларов.