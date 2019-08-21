МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Подпавшие под санкции "Силовые машины" Алексея Мордашова перевели еще два актива в специальную управляющую инвестиционную компанию "Нордэнергогрупп", следует из отчета "Силовых машин" по итогам первого полугодия по МСФО.

В мае материнская структура "Севергрупп" сообщала, что децентрализует активы "Силовых машин" в самостоятельные продуктовые бизнес-единицы. Для их управления была создана отдельная управляющая и инвестиционная компания — "Нордэнергогрупп", дочерняя компания "Севергрупп".

Активы "Силовых машин" будут разделены на четыре бизнес-единицы, сгруппированные по продуктовому признаку: крупная генерация у "Силовых машин", малая и средняя генерация у "Калужского турбинного завода", теплообменное оборудование у ТКЗ "Красный котельщик", электротехника у компании "Силовые машины — завод "Реостат".

Тогда компания сообщала, что на первом этапе в состав "Нордэнергогрупп" переданы пакеты акций "Калужского турбинного завода", ТКЗ "Красный котельщик" и компании "Силовые машины — завод "Реостат". Как следует из отчета компании за полугодие, также "Нордэнергогруппу" были преданы акции производителя промышленного оборудования "Интерпласта" и энергомашиностроительной компании "ЭМАльянс".

"Все реализованные доли и акции были проданы в рамках принятого решения о децентрализации активов "Силовых машин" в самостоятельные продуктовые бизнес-единицы, для управления которыми создана отдельная компания ООО "Нордэнергогрупп" (дочерняя компания ООО "Севергрупп"). Таким образом, указанные операции являются сделкой под общим контролем", — говорится в отчете.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Компания в январе 2018 года попала в черный список (SDN List) минфина США, и теперь американским гражданам и компаниям запрещено заключать с ней сделки.