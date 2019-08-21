МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Москва обратилась за пересмотром арбитражного решения по иску Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщает в среду пресс-служба российского минюста.

Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ на 1,3 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск. Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине.

"Обнаруженные доказательства позволили Российский Федерации на основании норм французского права обратиться 19 августа 2019 г. за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение", — говорится в сообщении.

По данным министерства, с 2018 года Российская Федерация оспаривает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.

"В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов – Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением", — говорится в сообщении.

Соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 г. При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве, заявили в Минюсте.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".