МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 30-31 июля отметили, что снижение процентной ставки было необходимой стимулирующей мерой в середине экономического цикла, следует из протокола заседания, опубликованного в среду.

ФРС по итогам прошедшего тогда заседания ожидаемо понизила ставку впервые более чем за 10 лет — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых.

"Большинство членов ФРС рассматривало предлагаемое смягчение политики на четверть пункта в рамках июльского заседании как некоторый пересмотр политики или как корректировку в середине цикла в ответ на развитие экономических перспектив в последние месяцы", — говорится в протоколе.

Обсуждая решения денежно-кредитной политики на этом совещании, участники отметили, что в последние несколько лет инфляция, как правило, превышала долгосрочную цель в 2%, в то время как на данный момент долгосрочные инфляционные ожидания находятся на низком уровне. Отмечается, что Федрезерв в условиях сохраняющейся неопределенности будет сохранять гибкость и стремиться "компенсировать" инфляцию, что должно помочь облегчить финансовые условия и поддержать экономическую активность.

Члены ФРС отметили, что экономика США, в целом, была устойчивой и продолжала расти умеренными темпами. При этом участники также выразили свои опасения относительно замедления мировой экономики, сделав акцент на Китае и еврозоне.

В итоге большинство членов ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли решение о снижении процентной ставки. Против высказались двое. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 17-18 сентября.