ВАШИНГТОН, 21 авг /ПРАЙМ/. Дефицит федерального бюджета США растет быстрее, чем ожидалось, и достигнет 1 триллиона долларов уже в 2020 финансовом году, указало в опубликованном в среду прогнозе бюджетное управление конгресса (CBO).

По его данным, в 2019 финансовом году, который завершится 30 сентября, дефицит достигнет 960 миллиардов долларов вместо изначально прогнозировавшихся 896 миллиардов.

На 2020 году изначально планировался дефицит в 892 миллиарда вместо нынешнего прогноза в 1 триллион.

При этом дефицит мог бы быть и выше, однако в нынешних цифрах учтен положительный фактор снижения процентных ставок, что сделало более дешевым обслуживание 22-триллионного долга.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что размышляет о стимулировании экономики с помощью снижения налогов. Подобный шаг привел бы к увеличению дефицита. Однако уже в среду Трамп заявил, что пока не рассматривает снижение налогов, поскольку экономика и так находится в хорошем состоянии.

Трамп также уже три года подряд предлагает снижение расходной части бюджета по ряду статей, но с ним не соглашается конгресс.