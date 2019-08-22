БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг /ПРАЙМ/. Основной биржевой индекс Аргентины по итогам торгов в среду вырос на 2,74% до 27977,74 пункта, курс национальной валюты в течение дня оставался на уровне вторника, следует из данных торгов и банков.

Аргентинские биржи утром в среду открылись ростом после серьезного падения на 10,44% накануне.

Крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion сохранил обменный курс нацвалюты на уровне вторника – 57 песо за доллар. Таким он и оставался в течение дня. Остальные банки и обменники продают доллар по 57-58 песо.

Итоги праймериз в Аргентине, которые прошли 11 августа и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.