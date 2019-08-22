МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Российские мужчины отдыхают за рубежом дольше женщин и больше тратят, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В кредитной организации проанализировали динамику трат клиентов во время зарубежных путешествий в период с 1 июня по 15 июля 2019 года.

"Мужчины отдыхали на 20% дольше, чем прекрасная половина человечества. За поездку мужчины тратят на 24% больше, чем женщины: 54 311 рублей против 43 731 рубля", — подсчитали аналитики.

При этом с возрастом сумма трат растет: наибольшую покупательскую активность аналитики зафиксировали у женщин в возрасте 40-50 лет, а у мужчин – в возрасте 45-49 лет. Самый высокий средний чек за покупки во время путешествий — у клиентов-женщин и мужчин старше 70 лет: 8 409 рублей и 10 708 рублей.