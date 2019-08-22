МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. США в ближайшее время вряд ли объявят о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО), это случится, только если изменится экономическая концепция страны, заявил РИА Новости экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, который возглавляет кафедру торговой политики ВШЭ.

ВТО была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Торговый клуб на данный момент объединяет 164 страны, Россия официально вступила в него 22 августа 2012 года. Наша страна может претендовать на звание одного из самых настойчивых претендентов: переговоры длились 18 лет.

Президент США Дональд Трамп ранее в августе заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактически торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.

"Я не верю в то, что США в обозримой перспективе выйдут из ВТО, потому что экономика США построена на глобальной экономике. В том случае, если концепция экономического развития США изменится — да, но пока признаков этого мы не видим", — считает Медведков. По его мнению, даже если это произойдет, "мы просто вернемся на несколько лет назад, и это будет означать, что ВТО будет контролировать не 96% мировой торговли как сейчас, а 80%".

"Если будут выходить другие крупные игроки, такие как ЕС и Китай, но для этого нет никаких признаков, что такой вариант рассматривается… теоретически возможно все, но тогда, страны, которые останутся, и мы будем для себя решать, что делать дальше — насколько нам эта организация выгодна и есть альтернативы. Дело в том, что альтернатив то тоже нет, никаких", — рассуждает Медведков.

Он отметил, что многие группы экспертов, ученых пытались что-то придумать, но ничего не придумали. "Жить без правил в мировой торговле, по-моему, никто не хочет, и США не хотят, поскольку мы видим, что в США, несмотря на эту риторику, продолжают активно участвовать в повседневной деятельности организации и в спорах тоже. ВТО — это переговорная площадка, нужно садиться и договариваться. Пока с США не по всем вопросам удается договориться, причем не только нам, а всем. Это правда", — заключил он.