МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc до "B-" с "CCC", прогноз по рейтингу — позитивный, говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтинга отражает значительное укрепление ликвидности Petropavlovsk благодаря рефинансированию конвертируемых облигаций, погашению промежуточных займов в размере 57 миллионов долларов аффилированным производителем железной руды IRC Limited и повышению прозрачности перспектив производства в связи с запуском центра автоклавного окисления в ноябре", — говорится в сообщении.

Однако Fitch отмечает, что операционные и финансовые показатели Petropavlovsk в 2018 году были слабыми на фоне кадровых перестановок.

Позитивный прогноз отражает потенциал значительного сокращения доли заемных средств к концу 2020 года, в частности, в связи с ростом производства и снижением затрат.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". В 2018 году компания снизила производство золота на 4% — до 422,3 тысячи унций. Прогноз производства на 2019 год — 450-500 тысяч унций.