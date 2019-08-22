ВАШИНГТОН, 22 авг — Dow Jones. Большинство руководителей ФРС сочли понижение ставок в июле рекалибровкой политики, а не началом более агрессивного цикла ее смягчения, и на последнем заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС неохотно прогнозировали будущую траекторию процентных ставок.

Опубликованные в среду протоколы заседания 30-31 июля показывают, что руководители ФРС ожидают сохранения неопределенности, связанной с торговой политикой администрации президента Трампа, что будет оказывать "устойчивое негативное влияние" на перспективы экономики США.

Руководители центрального банка не вдавались в подробности относительно возможных решений по процентным ставкам в ближайшие месяцы, но подчеркивали необходимость сохранения гибкости. "Большинство участников рассматривали предлагаемое понижение процентных ставок на четверть процентного пункта как рекалибровку политики или ее корректировку в середине цикла в ответ на изменение экономических прогнозов в предшествовавшие заседанию месяцы", отмечается в протоколах.

Хотя руководство ФРС не исключило дальнейшего понижения процентных ставок, председатель ФРС Джером Пауэлл разочаровал некоторых инвесторов, заявив на пресс-конференции после заседания о том, что не поддерживает ожиданий рынка, рассчитывающего на агрессивную серию понижений процентных ставок.

После пресс-конференции 31 июля фондовые рынки упали, но восстановились уже на следующее утро, чтобы 1 августа вновь упасть после заявления президента Трампа о намерении позднее в этом году ввести пошлины в размере 10% на китайский импорт стоимостью 300 млрд долларов, не попавший под действие ранее введенных пошлин.

Эскалация торгового конфликта спровоцировала волатильность на рынках, в том числе на рынке облигаций. Доходность 30-летних казначейских облигаций на прошлой неделе впервые ненадолго опустилась ниже 2%. Как результат, ввиду последних событий на рынках и в торговой политике США, протоколы июльского заседания ФРС, опубликованные с обычной задержкой в три недели, отчасти утратили свою актуальность.

В ожидании очередного заседания ФРС, назначенного на 17-18 сентября, инвесторы будут пристально наблюдать за тем, как руководители центрального банка оценивают необходимость в дальнейшем стимулировании экономики на фоне неопределенности торговой политики. В пятницу Джером Пауэлл должен выступать на ежегодной конференции ФРС-Канзас в Джексон-Хоул с докладом о трудностях, стоящих перед руководством центрального банка при проведении денежно-кредитной политики.

Мнения членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС по вопросу о необходимости понижения процентных ставок в июле разделились. Несколько руководителей считали, что ставки следует оставить неизменными, поскольку "реальная экономика остается в хорошей форме", отмечается в протоколах.

Двое руководителей, наоборот, призывали понизить ставки в июле на половину процентного пункта, что, по их мнению, было бы более эффективно для решения проблемы "устойчиво низкой" инфляции. Не дотягивая на протяжении многих лет до определенного ФРС целевого уровня 2%, инфляция большую часть прошлого года колебалась вблизи него, но в этом году снова перешла к снижению. Базовая годовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июне составила 1,6%.

В последние годы ФРС стала объектом нехарактерной и регулярной публичной критики со стороны Дональда Трампа, который в среду утром третий день подряд призывал Пауэлла к более агрессивному понижению процентных ставок.

"Наша единственная проблема – это Джером Пауэлл и ФРС, — написал Трамп в своем Twitter в среду утром. – Он как гольфист, не способный загнать мяч в лунку, у него нет чутья".

Руководители ФРС политику на своих заседаниях не обсуждают, однако протоколы показывают рост среди них обеспокоенности склонностью компаний откладывать инвестиции из-за неопределенности, создаваемой торговой политикой американского президента.

Хотя экономические данные, поступавшие после июньского заседания ФРС, были "преимущественно позитивными", на заседании ФРС в июле говорилось о "вызывающем разочарование росте мировой экономики" и о том, что "неопределенность в отношении торговой политики остается повышенной, и, вероятно, будет сохраняться"

Многие руководители подчеркивали необходимость большей гибкости с учетом природы рисков, оказывающих давление на экономику, "и отсутствия ясности относительно возможных сроков устранения этих рисков".

Непосредственно перед июльским заседанием ФРС в торговых отношениях США и Китая наметился небольшой прогресс. На саммите лидеров стран Большой двадцатки в Японии в конце июня президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении торговых переговоров.

Между тем, руководители ФРС отмечали, что "торговый конфликт далек от урегулирования, и неопределенность в торговых отношениях может вновь повыситься".

"Слабость мирового экономического роста остается значительным риском", — говорится в протоколах.

Позиции руководителей центрального банка разошлись также и по вопросу инфляции. Одни отмечали, что слабость экономического роста за границей и напряженные торговые отношения США с другими странами еще больше отдалят ФРС от достижения цели 2%. Другие особого беспокойства по этому поводу не демонстрировали, сообщается в протоколах.

Большинство руководителей ФРС считают, что последние данные по инфляции указывают на временный характер низких инфляционных показателей начала года, что устранит одну из нескольких причин, ставших основаниями для понижения процентных ставок в июле.

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ