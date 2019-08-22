МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до максимума за два месяца в 51,8 пункта с 51,5 пункта в июле, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель снизился до 51,2 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле вырос до 53,4 пункта с 53,2 пункта в июле. Индекс деловой активности в промышленности зоны евро поднялся до 47 пунктов с июльских 46,5 пункта. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 46,3 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в августе, по предварительной оценке, вырос до 51,4 пункта с уровня июля в 50,9 пункта, хотя аналитики ждали его снижения. Показатель стал самым высоким за последние два месяца. PMI сферы услуг Германии уменьшился до минимума за 7 месяцев в 54,4 пункта с 54,5 пункта в июле. PMI в промышленности неожиданно вырос до максимума за два месяца в 43,6 пункта с июльских 43,2 пунктов.

Композитный индекс деловой активности во Франции в августе, по предварительной оценке, вырос до 52,7 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ждали снижения показателя. PMI страны в сфере услуг поднялся до 53,3 пункта с 52,6 пункта в июле. PMI в области промышленности также вырос до 51 пункта с 49,7 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.