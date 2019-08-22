МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в первом полугодии выросла на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,02 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Позитивную динамику она объясняет в основном положительной курсовой разницей по финансовой деятельности. Показатель EBITDA снизился на 5,4% — до 1,41 миллиарда долларов, в основном вследствие снижения средних цен реализации стальной продукции при подорожании сырья. Рентабельность по этому показателю уменьшилась до 39,3% с 39,5% годом ранее. EBITDA горнорудного сегмента выросла на 24,6% — до 1,303 миллиарда долларов, металлургического — упала в 3,7 раза, до 108 миллионов долларов в связи со снижением средних мировых цен на сталь при одновременном росте цен на железную руду.

Выручка сократилась на 5,2% — до 3,584 миллиарда долларов, в том числе по металлургическому сегменту — из-за снижения цен реализации стальной продукции и чугуна вслед за котировками на мировом рынке, а также из-за сокращения физических объемов поставок. "Вместе с тем выручка горнорудного сегмента продемонстрировала положительную динамику в результате роста цен на железную руду и окатыши, а также изменения структуры реализации в пользу роста продаж продукции с высокой добавленной стоимостью", — отмечается в сообщении.

На внутренний рынок в структуре выручки пришлось 42% против 38% годом ранее. Доля выручки от продаж в Европу выросла до 23%, доля Азии (включая Китай) – до 9%, при этом выручка от продаж на Ближний Восток и в прочие страны снизилась до 12% и 9% соответственно. Капзатраты компании в первом полугодии сократились на 5,6% — до 221 миллиона долларов. Одной из главных статей затрат стало техническое перевооружение карьеров в части закупки специальной высокопроизводительной техники (карьерные самосвалы грузоподъемностью 180-220 тонн, экскаваторы повышенной мощности, тяговые агрегаты, думпкары и пр.) на общую сумму 45 миллионов долларов.

Чистый долг на 30 июня составил 3,581 миллиарда долларов, увеличившись в течение второго квартала на 7,3%, в течение первого полугодия — на 6,6%. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,25 с 1,14 на конец 2018 года. Общий долг компании в течение полугодия увеличился на 1,4% — до 4,109 миллиарда долларов, что обусловлено внедрением нового стандарта МСФО (IFRS) 16, а также укреплением рубля к доллару. Доля долгосрочных кредитов и займов в структуре кредитного портфеля снизилась за полгода до 90% с 95%. Свободный денежный поток, как следует из презентации компании, вырос в отчетный период на 38,6% — до 869 миллионов долларов.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. "Металлоинвест" в первом полугодии сократил производство железной руды на 1,8% — до 19,7 миллиона тонн.