ПЕКИН, 22 авг — Dow Jones. Представитель министерства торговли Китая повторил, что в случае введения объявленных Соединенными Штатами пошлин примет ответные меры и призвал Вашингтон отменить свое решение и вернуться за стол переговоров.

"Любые новые пошлины приведут к эскалации напряженности торговых отношений, сказал представитель министерства Гао Фэн в четверг. Ранее президент США Дональд Трамп отсрочил введение пошлин на некоторые товары. Эти пошлины "грубо нарушают консенсус, достигнутый президентами двух стран в Осаке, и Китай решительно возражает против них", сказал Гао.

Он также сказал, что решение отсрочить введение пошлин на некоторые товары доказывает, что эскалация напряженности торговых отношений "наносит большой ущерб" американским потребителям и предприятиям. В торговом конфликте нет победителей, сказал Гао.

Напряженность отношений между США и Китаем резко усилилась после того, как Трамп обещал ввести с 1 сентября пошлины на китайские товары стоимостью около 300 млрд долларов. Через несколько дней его администрация отложила введение пошлин примерно на половину этих товаров до 15 декабря. Это произошло после переговоров по телефону между представителями США и Китая с участием вице-премьера Китая Лю Хэ, торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов США Стивена Мнучина.

Стороны договорились продолжить переговоры через две недели. По словам Гао, с тех пор рабочие группы сторон поддерживают контакты, но он не сказал, когда планируется очередная телеконференция. Он также не знает, приедут ли представители Китая на переговоры о торговле в Вашингтон в сентябре. Ранее Трамп говорил, что есть вероятность отмены переговоров.

— Автор Lin Zhu; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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