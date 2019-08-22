МОСКВА, 22 авг — Dow Jones. Судя по результатам ряда внимательно отслеживаемых опросов, в августе экономическая активность в ключевых странах была неоднородной. Эти результаты не способствуют ослаблению опасений финансовых рынков в том, что продолжительный рост мировой экономики, возможно, подходит к концу.

Ухудшение перспектив роста и пути решения этой проблемы станут основными темами регулярной встречи руководителей центральных банков, которая запланирована на ближайшие выходные в Джексон-Хоулe в штате Вайоминг.

Вышедшие в четверг предварительные индексы менеджеров по снабжению Австралии, Японии и еврозоны показывают, что мировой экономике трудно восстановить импульс после замедления ранее в этом году на фоне усиления напряженности торговых отношений.

По данным Commonwealth Bank of Australia и исследовательской компании IHS Markit, ВВП Австралии сократился в августе впервые за пять месяцев, в основном из-за слабости сферы услуг.

Рост в еврозоне был вялым; его ускорение во Франции компенсировало продолжающуюся слабость экономики Германии – крупнейшей в валютном союзе.

С другой стороны, по результатам опросов, активность в Японии росла самым быстрым темпом за восемь месяцев.

Тревожные признаки более существенного замедления роста мировой экономики, которых в последние недели стало больше, усилили вероятность глобальной рецессии.

Данные за август указали на сокращение ВВП Германии во 2-м квартале, а отчет по промышленному производству в Китае был слабее, чем ожидалось. Рынки акций и облигаций сигнализируют о распространении угрозы замедления на США – крупнейшую в мире экономику, которая находится в самом продолжительном в истории периоде роста. Предварительные результаты опросов в США ожидаются в четверг.

В июле ФРС понизила краткосрочные процентные ставки, сделав это отчасти в ответ на замедление роста мировой экономки, и инвесторы ожидают дальнейшего понижения ставок.

Суда по опубликованным в среду протоколам июльского заседания ФРС, руководители центрального банка сочли, что связанная с торговой политикой Белого дома неопределенность создает "постоянный негативный фактор" для перспектив экономики США.

— Автор Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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