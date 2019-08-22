МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. История с идеей президента США Дональда Трампа о покупке у Дании самого большого острова в мире – Гренландии – из газетной "утки" превращается во вполне актуальную тему. Вначале об этом написали СМИ, затем Трамп подтвердил стратегический интерес к покупке. Ситуация на этой неделе перешла в дипломатическую плоскость — власти Дании отказались обсуждать возможную сделку, назвав ее абсурдной. В ответ американский президент отменил планировавшийся по приглашению королевы Маргрете II визит в Копенгаген из-за "строптивости" датских политиков. Те, в свою очередь, охарактеризовали решение Трампа как оскорбление королевы.

Это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 млн долларов, но получил отказ. Но для США не впервой скупать территории – так, в 1867 году они приобрели у России Аляску, а до того – французские владения на юге Северной Америки. У Дании США купили часть Виргинских островов в 1917 году за 25 млн долларов.

Однако сделка с Гренландией, если она состоится, однозначно будет самой крупной. Сейчас это административная единица Дании с правами широкой автономии. С точки зрения географии Гренландия — часть Северной Америки, однако культурно и политически связана с Европой. Вначале она принадлежала Норвегии, однако с 1814 года является датской колонией, а с 1953 года – частью Датского королевства. Остров имеет самую низкую плотность населения в мире и на три четверти покрыт льдом, под которым предположительно находятся запасы полезных ископаемых.

ЧЕМ БОГАТА ГРЕНЛАНДИЯ

Опрошенные "Прайм" эксперты по-разному характеризуют перспективы и выгоды от владения Гренландией.

"Больших запасов углеводородов здесь не подтверждено, а добыча тех, что есть, ограничена из-за хрупкой арктической экологии. Вряд ли здесь будет новая Саудовская Аравия с точки зрения ресурсов – если так, давно велись бы разработки. Да и США не особенно разрабатывают свой арктический шельф, делая ставку на сланцевые месторождения. Даже если предположить, что запасы в Гренландии есть, за те деньги, что понадобятся на освоение, можно успешно развивать сланцы и шельфовую добычу в Мексиканском заливе", — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

В свою очередь, доцент кафедры статистики и экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что Гренландия обладает стратегической ценностью как источник редкоземельных металлов. На острове есть железная руда, которую добывает компания London Mining Plc.

Есть там и углеводороды, хотя оценки по ним не точны из-за сложности разведки под ледяным панцирем. "По оценкам Национальной геологической службы США, на шельфе Гренландии может залегать приблизительно 50 млрд баррелей нефти, что ставит ее в один ряд с Ливией. При сегодняшней стоимости нефти это порядка 2,5 трлн долларов", — привела она пример.

Однако подтверждения этому пока нет. В ноябре 2010 года правительство Гренландии распределило семь блоков разведки в море Баффина, что к западу от Гренландии, между восемью крупными нефтяными компаниями, включая ConocoPhillips (США), Cairn Energy (Шотландия) и англо-голландский гигант Shell. Однако, несмотря на огромный потенциал, ни одна из компаний, которым были выданы лицензии, не смогла найти ни одного коммерческого месторождения. Так, Cairn Energy Plc вложила в разведку 1 млрд долларов за 2010-2011 год, которые не принесли результата.

Да и добыча здесь на данный момент нерентабельна, поскольку всю инфраструктуру придется создавать с нуля при неблагоприятном климате, малых людских ресурсах и рисках возникновения айсбергов. Даже если предположить, что нефть подорожает до 100 долларов за баррель, в северо-восточной части Гренландии можно будет добыть лишь 2,5 млрд баррелей.

БИТВА ЗА МЕСТО В АРКТИКЕ

Второй фактор – стратегически выгодное расположение Гренландии. Это опорный пункт для проникновения в Арктику. По мнению Юшкова, выгоды для США с точки зрения господства в Арктике от приобретения Гренландии весьма спорны. У США есть Аляска, которая подходит и с точки зрения трансарктических транспортных потоков, и для размещения военных баз – если говорить о близости к европейской части РФ, то США уже строят базы в Польше и Румынии. Таким образом, дополнительные территории в Арктике не дадут США бонусов, но потребуют затрат на освоение "с нуля", полагает он.

Однако тут в дело вступает Китай, который собственных выходов на север не имеет, но закрепиться там очень хочет. Он уже принимает участие в проекте железнорудной шахты Isua стоимостью 2,3 млрд долларов, а проект, предложенный Пекином, по добыче железной руды вблизи Нуука, также оценивался в 2,3 млрд долларов. В 2016 году Китай практически купил морскую базу в Дании, но сделка сорвалась в последний момент.

В сентябре 2016 года компания Shenghe Resources приобрела долю в гренландских минералах и энергетике. "Таким образом, фактически через небольшие, но долгосрочные инвестиции Китай прочно завоевал место в экономике острова, что явно никак не совпадает с планами США. Тем более в свете активного развития проекта "Полярный шелковый путь", — констатирует Лебединская.

С учетом напряженных отношений с КНР США с большой долей вероятности попытаются не допустить усиления китайцев на острове. Если Гренландия создаст союз с Китаем и вся система безопасности НАТО в Арктике рухнет, уверена эксперт. Надежда на экономическую независимость острова тоже достаточно смутная, так как теперь уже до 40% бюджет формируется с помощью Копенгагена. Поэтому тот, кто будет платить, тот и станет играть ведущую роль в регионе, а китайское присутствие здесь Вашингтону невыгодно.

СОСТОИТСЯ ЛИ СДЕЛКА

Эксперты высказывают сомнения в том, что сделка все-таки состоится. Против инициативы Трампа уже выступила Дания, которая не желает терять контроль над Арктикой и выход в Северный Ледовитый океан. Ее поддержала и Еврокомиссия, не желающая подобного усиления США. Против будет Канада, для которой датский суверенитет — защита от "окружения" США, и, безусловно, Китай, который уже видит себя "приарктической" державой.

Что касается цены, то стоимость потенциальной нефти и других ресурсов — от 125 до 300 млрд долл, оценивает Лебединская. Логично предположить, эта сумма и должна стать стартовой, но в данном случае нужно говорить о цене спроса и интересе всех игроков в этой геополитической связки. Таким образом, стартовая цена может быть умножена на два, и это лишь начало.

В США воздерживаются от комментариев о цене, коль скоро принципиального решения нет. Но, как написала газета Washington Post, США могут предложить Дании выплачивать ежегодную помощь Гренландии в 600 млн долларов в год – сейчас это является обязанностью Копенгагена. Также Дании могут единоразово выплатить крупную сумму, о размере которой можно только догадываться.