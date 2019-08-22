МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Налоговые льготы для Приобского месторождения, о которых просят разрабатывающие его компании, обойдутся российскому бюджету в 60 миллиардов в год при цене нефти в 55-60 долларов за баррель, заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова.

Как ранее в четверг написала газета "Коммерсант", Минфин может увеличить НДПИ на нефть и ввести НДПИ на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот "Роснефти" и "Газпром нефти" для Приобского месторождения. Нефтекомпании же считают, что при предоставлении таких льгот добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.

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Нефтяники вряд ли захотят оплачивать льготы "Роснефти" и "Газпром нефти"

"Да, это действительно наше предложение. Оно связано исключительно с принятым решением о новой льготе для Приобского месторождения. Цена этой льготы — 60 миллиардов рублей в год (при цене нефти в диапазоне 55-60 долларов за баррель). При этом на долю ФНБ из них придётся 28 миллиардов, в то время как на базовые доходы бюджета — 32 миллиарда рублей", — сказал Сазанов.

По его словам, это те доходы, которые в том числе уже заложены в бюджет на финансирование национальных проектов. "Их нельзя просто отдать, нужно искать компенсацию, чтобы в полном объёме была возможность финансировать уже учтённые в бюджете расходные обязательства. Мы ищем источники компенсации, и повысить НДПИ на попутный газ — один из них. У нас нет другого выбора", — добавил глава департамента.

"То, о чем говорят нефтяные компании по дополнительным доходам бюджета, это трюк. Они говорят, что благодаря льготам добыча на Приобке будет падать не так быстро, как могла бы (как могла бы — это опять-таки оценка самих нефтяных компаний), за счёт этого что-то получит бюджет. По сути же это означает, что от уровня 2019 года добыча упадёт в любом случае, но в меньшем объёме", — продолжил он.

При этом в прогнозе Минэнерго для всей отрасли падение добычи не заложено и, соответственно, в доходах бюджета на грядущую трёхлетку падение добычи также не предусмотрено, пояснил Сазанов. "То есть в доходах бюджета заложена полная ставка НДПИ по этому месторождению и стабильная добыча. А сейчас нам говорят, что будет льгота и падающая добыча. Получается, что выпадающие базовые доходы бюджета будут в любом случае, поэтому необходима компенсация", — заключил он.