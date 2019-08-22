МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 августа, сократилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 209 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь до 216 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 221 тысяч с 220 тысяч заявок.