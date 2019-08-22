ЦЮРИХ, 22 авг — Dow Jones. Согласно опубликованным в четверг протоколам, на заседании 25 июля руководство Европейского центрального банка обсуждало преимущества совмещения понижения процентных ставок с покупкой облигаций.

В опубликованных с обычной отсрочкой протоколах отмечается, что "было высказано мнение о том, что в пакет должны входить различные меры", и что "опыт показал, что пакет мер, совмещающий понижение процентных ставок и покупку активов, более эффективен нежели последовательность отдельных мер".

ЕЦБ в июле оставил денежно-кредитную политику неизменной, но просигнализировал о подготовке к понижению уже отрицательной ключевой процентной ставки, а также возобновлению программы покупки облигаций, возможно, уже в сентябре.

Ожидания пакета значимых мер стимулирования были подогреты также главой центрального банка Финляндии Олли Реном, который 15 августа отметил в интервью Wall Street Journal важность того, "чтобы в сентябре был предложен значительный и эффективный пакет мер".

— Автор Brian Blackstone, brian.blackstone@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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