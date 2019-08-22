МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении внешнеэкономического объединения "Алмазювелирэкспорт" в список стратегических предприятий, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В августе 2017 года президентом был подписан указ о преобразовании ФГУП "ВО "Алмазювелирэкспорт" в акционерное общество в целях совершенствования деятельности организации. После регистрации требуемых изменений предприятие должно было быть внесено в перечень стратегических с указанием доли государства в его уставном капитале в размере 100%.

АО "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт" — это многопрофильное предприятие, более 45 лет решающее, в основном, задачи экспорта и импорта алмазов, бриллиантов (других природных драгоценных камней, жемчуга и янтаря), металлов платиновой группы, ювелирных изделий. Компания в интересах государства занимается приобретением, сортировкой, оценкой, сертификацией, хранением и реализацией указанных товаров, а также предоставляет консультационные и информационные услуги.