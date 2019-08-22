МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 9 по 16 августа выросли на 0,2% и составили 528,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 16 августа составил 528,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю — на 1,3 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.