МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. АК "Алроса" в конце сентября планирует определить свой прогноз по добыче алмазов на 2020 год, рассматривает разные варианты, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор компании Сергей Иванов.

"Что касается прогноза на следующий год, сегодня мы рассматриваем различные варианты и обсуждаем их внутри компании. Я думаю, что в конце сентября у нас будет обновленный план по объемам производства на 2020 год", — сказал он.

По итогам текущего года компания планирует произвести порядка 38,5 миллиона карат алмазов, что несколько выше ранее спрогнозированного объема на уровне 38 миллионов карат. При этом ожидаемые продажи алмазов были снижены до 32-33 миллионов карат (ранее — 38 миллионов карат) на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам первого полугодия 2019 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 10%, до 17,6 миллиона карат.