ЛОНДОН, 22 авг — ПРАЙМ. Правительство Ирландии напомнило представителям бизнеса, что до Выхода Великобритании из ЕС (Brexit) осталось 10 недель и призвало компании проверить свою готовность. Соответствующее уведомление ирландские власти опубликовали в четверг.

Правительство Ирландии отметило, что наиболее уязвимыми к последствиям Brexit могут быть малый бизнес, строительный сектор, промышленные компании, сельхозпроизводители, автоперевозчики и ритейлеры. "За 10 недель до дедлайна по Brexit, наступающего 31 октября, правительство напоминает бизнесу о необходимости подготовиться к Brexit. В частности, правительство называет девять шагов, которые могут помочь компаниям подготовиться к выходу Великобритании из ЕС", — отмечается в сообщении.

Среди указанных шагов власти просят компании помнить об изменении британских правил по экспорту и импорту, пересмотреть сеть поставщиков и стратегию по британскому рынку, учитывать возможные перебои с поставками и логистикой. Не лишним будет изучить правила сертификации и лицензирования, контракты, оптимизировать управление свободным денежным потоком компании, а также навести порядок с банковскими счетами и валютой.

По словам министра финансов Ирландии Паскаля Донохью, один из практичных шагов, которые могут предпринять ирландские компании, торгующие с Британией, — осуществить таможенную регистрацию, получив номер EORI (регистрационный номер в ЕС для экспортно-импортных операций).

"Наличие номера EORI является необходимым первым шагом для возможности торговать с Британией после Brexit. … Фактически, около 11 тысяч компаний получили номер EORI в 2019 году, что свидетельствует, что бизнес активно готовится к Brexit", — отметил он.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".