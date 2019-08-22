МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по темпам роста ВВП России в 2019 году с 1,6% до 1,2%, говорится в макроэкономическом отчете агентства.

Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,5%.

"Мы понизили наш прогноз по экономическому росту для ряда стран, включая Китай, Австралию, Японию, Корею, Индию, Мексику, Бразилию, Саудовскую Аравию, Россию, Германию и Италию", — говорится в документе.

Согласно представленной таблице, инфляция в России по итогам 2019 года будет на уровне 4,6%, а в 2020 году — 4%.