ВАШИНГТОН, 22 авг — ПРАЙМ. Белый дом отказался от рассматривавшегося предложения урезать помощь иностранным государствам на "многие миллиарды долларов", сообщило издание Politico со ссылкой на многочисленные источники.

По его данным, идея встретила негативное отношение в конгрессе. Депутаты обеих партий заявили, что подобная инициатива администрации поставит под вопрос сделку по бюджету, достигнутую в июле этого года.

Президент Дональд Трамп уже не раз предлагал сократить миллиарды долларов помощи, которую США оказывают другим странам по целому ряду статей, но не встретил понимания в конгрессе.

В 2017 финансовом году на иностранную помощь было выделено 50 миллиардов долларов из бюджета США, из них чуть меньше 15 миллиардов долларов — на военную помощь, 35 миллиардов — на экономические программы, из них 20,55 миллиарда распределило Агентство США по международному развитию (USAID).