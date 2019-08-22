МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Компания "Роснефть" заявила РИА Новости, что не намерена обсуждать в прессе инвестиционное соглашение с властями, касающееся налоговых льгот для Приобского месторождения.

"Компания не обсуждает в прессе вопросы, находящиеся в проработке в федеральных ведомствах, включая вопрос об инвестиционном соглашении по стимулированию развития Приобского лицензионного участка", — сообщил агентству официальный представитель "Роснефти".

Компания просила предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычета из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, 46 миллиардов рублей в год) по аналогии с полученным вычетом для Самотлорского месторождения (35 миллиардов рублей в год) на десять лет.

Президент РФ Владимир Путин в июле поручил ввести мораторий на новые меры господдержки при разработке месторождений нефти, но при этом также запросил финансово-экономическое обоснование господдержки Приобского. Помимо "Роснефти" на этом месторождении работает и "Газпром нефть", которая также заговорила о необходимости льгот.

Газета "Коммерсант" ранее в четверг написала, что Минфин может увеличить НДПИ на нефть и ввести НДПИ на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета от налоговых льгот "Роснефти" и "Газпром нефти" для Приобского месторождения. В Минфине агентству позднее уточнили, что льготы для месторождения обойдутся российскому бюджету в 60 миллиардов в год при цене нефти в 55-60 долларов за баррель.

В среду первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции по итогам МСФО говорил, что на сегодняшний день получены положительные заключения со стороны Минприроды и Минэнерго "в части расчета объема" стимулов для Приобского лицензионного участка "Роснефти", и компания проходит процедуру оформления инвестиционных стимулов ответственными органами федеральной власти.