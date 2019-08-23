МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Свободно купить и еду, и одежду могут 52,6% многодетных семей, однако эта группа не может позволить себе приобретение товаров длительного пользования, а на всё, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля, хватает 16,6% семей, сообщает Росстат.

Количество многодетных семей, которые могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, составляет 27,7%, при этом 2% заявляют, что им не хватает даже на еду. Позволить себе всё, что считают нужным, могут 0,7% многодетных семей в стране.

"Данные исследований Росстата, в которых респонденты оценивают свое финансовое положение, а также возможность приобретения тех или иных товарных позиций и услуг, во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса", — прокомментировал РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

По его словам, в такого рода опросах отсутствует некий стандартный набор товаров и услуг, которые бы выступали четким сигналом уровня благосостояния респондентов.

"Например, формулировка "не хватает денег на покупку продуктов питания" может означать что-то свое. В том числе и отсутствие денег на покупку хлеба наименее обеспеченными россиянами", — полагает эксперт.

"В частности, если обратить внимание на таблицы, в которых зафиксировано распределение ответов от "не хватает денег даже на еду" до "могу позволить себе любую покупку", можно отметить, что на отсутствие минимальных средств к существованию жалуются и представители трат с наиболее высокими доходами. Однако при этом для них отсутствие денег на продукты означает невозможность поддерживать приемлемый именно для них уровень потребления", — заключил Бадалов.