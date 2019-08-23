МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОК "Русал" за первое полугодие по МСФО составила 625 миллионов долларов, а не 558 миллионов долларов, как сообщалось ранее, следует из пересмотренной финансовой отчетности компании.

Таким образом, снижение по сравнению с показателем годичной давности составило 34%. Нормализованная чистая прибыль составила 666 миллионов долларов против ранее сообщавшихся 599 миллионов долларов.

Во втором квартале чистая прибыль "Русала" составила 352 миллиона долларов, а не 285 миллионов долларов, о которых сообщалось ранее. Таким образом, относительно предыдущего квартала показатель вырос на 28,9%.

В понедельник "Русал" сообщил, что планирует уточнить финансовую отчетность за первое полугодие с учетом результатов "Норникеля" и опубликовать уточненные данные до конца августа. Компания предположила, что финансовые показатели "Норникеля" могут оказать существенное положительное влияние на опубликованную консолидированную промежуточную финансовую отчетность "Русала".

"Русал" Олега Дерипаски является одним из крупнейших совладельцев "Норникеля" с долей 27,82% акций. Структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина владеют 34,57% акций.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней работает около 64 тысячи человек.