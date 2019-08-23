МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в июле в годовом выражении поднялись на 0,5% против роста месяцем ранее на 0,7%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,1% после нулевой динамики в июне.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июле увеличились на 0,6% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в июле выросли на 0,1%.