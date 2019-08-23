МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России установило величину прожиточного минимума в целом по РФ во втором квартале 2019 года в размере 11185 рублей, следует из приказа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что минтруд РФ выступал с предложением повысить прожиточный минимум на 4%, до 11,2 тысячи рублей в месяц.

Таким образом, прожиточный минимум вырос по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

Увеличение прожиточного минимума вызвано ростом цен на продукты в его составе на 3,8%, объяснили в ведомстве ранее. Как уточнили в Минтруде, комментируя рост цен на продукты, сильнее всего подорожали картофель (на 22,9%) и овощи: репчатый лук в среднем на 40,1%, белокочанная капуста – на 37,4%, морковь – на 29,9%, свекла – на 26,1%. Также подорожали хлебопродукты, молочные продукты и мороженая рыба. Дешевле стали куриные яйца, сахар и куры (кроме окорочков).