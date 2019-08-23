МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Инфляция – слово, которое знакомо каждому человеку, понимает он его суть или нет. Инфляция – это процесс обесценения денег, устойчивое повышение цен. Появляется она в результате диспропорции производства в разных сферах экономики, когда одних товаров становится значительно больше, а других – значительно меньше.

В настоящее время именно этот феномен является одной из острейших проблем мировых экономик, так как гиперинфляция заставляет целые страны отказываться от своих валют, а дефляция – тормозит развитие самых развитых стран.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция – это неотъемлемый спутник товарно-денежных отношений, она существовала задолго до появления термина, еще во времена золотых денег, но наиболее активно феномен стал проявляться с появлением банкнот. Начиная с XVI века европейские страны поочередно пытаются выпускать деньги, которые в конечном счете невозможно было обменивать на золото и серебро вследствие их повышенной эмиссии.

Впервые же слово "инфляция" стало употребляться в США во времена Гражданской войны 1861-1865 годов и означало неконтролируемое увеличение денежной массы.

Как устойчивое понятие инфляция появилась в XX веке после Первой мировой войны. Именно в послевоенное время в Германии разворачивался тяжелый экономический кризис, когда в среднем деньги обесценивались на 25% в день.

ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ

В большинстве стран мира инфляция рассчитывается исходя из потребительской корзины – среднестатистического набора продуктов, товаров и услуг в данной стране. Стоимость потребительской корзины меняется в разные периоды времени. То есть на одну и ту же сумму денег в прошлом году вы могли бы купить сыр и колбасу, а в этом – только сыр. В худшем случае – вообще ничего. Такая ситуация называется гиперинфляцией – чрезвычайно быстрый, неконтролируемый рост цен (выше 100% в месяц). Гиперинфляция в основном появляется в периоды тяжелых социальных потрясений – кризисов и войн. При стабильном развитии в странах наблюдаются другие виды инфляции.

Низкая инфляция. Показатель не превышает 6% в год. Это оптимальное значение как для производителей, так и для потребителей. При такой инфляции экономика может развиваться, а население сохранять и умножать свои сбережения.

Умеренная инфляция. Показатель составляет 6-10% в год. Деньги обесцениваются достаточно быстро, однако экономика в общем может работать сбалансированно, можно строить длительные инвестиционные и финансовые планы.

Высокая инфляция. Показатель достигает 10-100% в год. Некомфортный, опасный для всех экономических агентов уровень, который не позволяет планировать экономическую деятельность на длительный период. При высокой инфляции хранить деньги в чистом виде невыгодно – каждый день их фактически становится меньше, поэтому в таких ситуациях необходимо переводить их в другие формы сбережений – недвижимость, акции, валюта, иные товары.

В ряде стран инфляции не существует. Там идет другой негативный процесс – дефляция. То есть цены на товары падают, а значит, снижается объем производства, который вызывает безработицу.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ

Вместе с инфляцией растут и инфляционные ожидания населения – предполагаемый жителями страны уровень инфляции, на основании которого они строят свое товарно-денежное поведение.

Получается, что как только человек понимает, что в прошлом году мог отдохнуть на море за 50 тысяч рублей, а в этом не сможем даже за 100 тысяч, у него начинается паника. Удивительно, но чем больше люди боятся инфляции, тем быстрее она начинает расти, так как вместо накоплений на поездку в отпуск, все деньги начинают вкладываться в тушенку, сахар и соль. Такое поведение в свою очередь рождает повышенный спрос на эти товары, заставляя продавцов поднимать цену.

Соответственно, центральные банки не только регулируют инфляцию, но также внимательно следят на инфляционными ожиданиями, стараясь не допускать панику среди населения.

ИДЕАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИя

У инфляции очень много причин, но ключевая – дисбаланс спроса и предложения. Также инфляцию вызывают необеспеченная эмиссия денег, которую используют власти для латания дыр в бюджете, и чрезмерный рост кредитования экономики. Инфляция, в частности, является фактором, влияющим на уровень процентных ставок центральных банков.

Понимая значимость инфляции, все страны стараются контролировать ее рост. Центральные банки ставят ориентир (таргет) по годовому показателю. При сильном разгоне инфляции экономика начинает испытывать огромные трудности. В худших случаях люди просто отказываются от денег и переходят на бартер – взаимный обмен товарами и услугами.

Самая лучшая ситуация в экономике – предсказуемая низкая инфляция, которая позволяет как развивать производство, так и сохранять покупательную способность денег. В развитых странах цель по инфляции составляет порядка 2%. Эта цифра считается разумно низким уровнем роста цен.

В России цель ЦБ по инфляции – 4% в год.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Рекордная за всю историю гиперинфляция была в 2008 году в Зимбабве, когда цены удваивались каждые полтора часа. За год рост превысил 230 млн процентов. В итоге страна просто отказалась от своей валюты.

В 2018 году накопленная инфляция в Венесуэле составила почти 1,7 млн процентов.

В России максимальный уровень инфляции был зафиксирован в 1992 году – 2508,8% в год.

В 2016 году Япония преодолела дефляцию, которая длилась 15 лет.