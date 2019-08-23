КИТАЙ ОТВЕТИЛ США

В пятницу стало известно, как Китай ответит на введение новых американских пошлин в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 млрд долларов с 1 сентября и 15 декабря. Пекин вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 млрд долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря. Кроме этого, Китай с 15 декабря вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых было приостановлено после встречи лидеров двух стран в Аргентине в декабре прошлого года. Тогда китайская сторона приняла решение о приостановке действия тарифов на три месяца с 1 января, а 31 марта 2019 года оно было продлено.

В заявлении Госсовета КНР говорится, что ошибочные действия США привели к дальнейшей эскалации торгово-экономических трений, самым серьезным образом подрывая интересы не только Китая и США, но и всего мира. Это негативно сказывается на механизме многосторонней торговли и нарушает принцип свободы торговли. Китайская сторона в очередной раз подчеркнула, что сотрудничество — единственно верный выбор для обоих государств. Власти Китая также выразили надежду на то, что две страны смогут активно выстраивать сбалансированный и взаимовыгодный порядок ведения торговли, придерживаясь при этом принципов взаимоуважения и взаимного равенства. Новость о введении китайских пошлин уронила рынки акций, в том числе, российский. Рубль также ослабел к доллару.

ЧЬЯ ГРЕНЛАНДИЯ?

Идея с покупкой США крупнейшего в мире острова — Гренландии – на этой неделе из шутки превратилась во вполне значимый инфоповод и даже обрела политическую окраску. Вначале президент США Дональд Трамп подтвердил ранее озвученный СМИ интерес к этой сделке и в шутку пообещал не строить на острове небоскреб Trump Tower. Затем на идею откликнулись власти Дании, которой принадлежит Гренландия – они назвали ее абсурдной и заверили, что остров не продается. Их поддержала и Еврокомиссия. После этого Трамп сообщил, что отложил визит в эту страну из-за нежелания чиновников королевства обсуждать продажу Гренландии. Последние, в свою очередь, охарактеризовали демарш американского лидера как неуважение к королеве, которая его лично пригласила.

Тема вызвала широкий резонанс в СМИ – эксперты указали, что остров, находящийся под слоем льда, предположительно богат полезными ископаемыми, в том числе, редкоземельными металлами и углеводородами, но пока разведана лишь их малая часть. Но даже если запасы подтвердятся, их разработка обойдется слишком дорого из-за климата, необходимости строить инфраструктуру с нуля и риска образования айсбергов, которые могут разрушить морские платформы. Но есть и другой фактор – Гренландия обеспечивает стратегический контроль над Арктикой, и США может заинтересовать именно это, учитывая, что на острове активно пытается закрепиться Китай. Дабы не позволить экономическому сопернику стать "приарктической державой", Вашингтон может и потратиться, полагают аналитики. Появление на острове военных баз – а США вполне могут на это пойти – кардинально изменит расклад сил в Арктике. Однако пока нет оснований полагать, что сделка все же состоится, поскольку противников слишком много. Нет понимания и по ее цене, поскольку до конкретных обсуждений дело не дошло.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ "СЕМЕРКА"

Важным событием недели станет саммит участников G7 во французском Биаррице, запланированный на выходные. В ходе мероприятия намечены как совместные заседания, так и встречи лидеров стран в двустороннем формате. Так, уже известно, что Трамп обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель зависимость страны от российского газа, а с премьером Канады Джастином Трюдо – усиление давления на Венесуэлу и ситуацию в Гонконге. Важной темой станут торговые вопросы, прежде всего, между США и странами ЕС. Кроме того, участники могут обсудить ситуацию с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, внесенной США в "черный список". Сообщается, что саммит обойдется Франции более чем в 36 млн евро. Третья сила. Россия вновь понадобилась Западу

Каких-либо прорывов по итогам не ожидается, но в преддверии саммита в течение недели был высказан ряд важных заявлений. В начале недели состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которой последний обозначил необходимость налаживания сотрудничества с Россией. Узнав позицию российского руководства из первоисточника, Макрон в ходе саммита сделает определенные предложения, считают эксперты. В частности, он хочет пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, и Трамп с этим согласился. Однако предложение России вновь присоединиться к объединению, вернувшись к формату "восьмерки", вряд ли прозвучит, полагают эксперты. Во-первых, многие в ЕС и за океаном против этого, увязывая возвращение РФ в G8 с украинским урегулированием. В Кремле же констатируют, что членство в "восьмерке" для России – не самоцель. Так или иначе, некоторые шаги по сближению РФ и Запада в Биаррице могут быть предприняты.

ФЬЮЧЕРСЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

На этой неделе Мосбиржа анонсировала новый инструмент — фьючерс на индекс цены московской недвижимости, который планируется запустить в четвертом квартале 2019 года. Партнером Мосбиржи выступает Сбербанк. Один контракт будет равен одному квадратному метру жилья. Индикатор будет рассчитываться еженедельно на базе цен ипотечных сделок, которые заключаются с привлечением кредитов Сбербанка. Это будут сделки с уже готовым, введенным в эксплуатацию жильем. При расчете индекса будет отсекаться дорогой сегмент.

По мнению экспертов, такой фьючерс не будет достаточно прибыльным: строительный рынок слишком фундаментален и предсказуем. Недвижимость традиционно является самостоятельным инструментом инвестиций и подчиняется понятным и объективным законам ценообразования. В отличие от сырьевых ресурсов или спекулятивных активов вроде процентных ставок, которые регулируются множеством непредсказуемых факторов, производство недвижимости — это процесс фундаментальный, и самих факторов изменения цен может быть не так много, поясняет эксперт. Например, метро или мусорный полигон, которые могут повлиять на цены в конкретном районе, не появляются за 1-2 дня. Таким образом, прибыльными могут оказаться лишь сверхдолгие позиции. Однако если фьючерсное лобби окажется достаточно сильным и начнет спекулировать рынком недвижимости, это негативно отразится на покупателях жилья, которые будут введены в заблуждении об истинном положении дел.

ЛЬГОТЫ У ОДНОГО – ПЛАТЯТ ВСЕ?

Тема льгот для Приобского месторождения, которое разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть", на этой неделе также широко обсуждалась. В СМИ написали, что Минфин может увеличить НДПИ на нефть и ввести НДПИ на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета от налоговых льгот для месторождения, которое потенциально очень перспективно, однако сложно в освоении. В Минфине позднее уточнили, что льготы для месторождения обойдутся российскому бюджету в 60 миллиардов в год при цене нефти в 55-60 долларов за баррель. Окончательно этот вопрос пока не решен. Ранее Путин поставил на паузу предоставление новых льгот нефтяникам, однако Приобское было оговорено отдельно, поэтому, по мнению экспертов, вероятность введения льготного режима для него велика.

При этом они разошлись в оценках, насколько вероятна его реализация именно в заявленном виде – получается, что налоги вырастут для всех компаний, а льготы получат лишь две. По мнению экспертов, это нерыночный подход, который приведет к убыткам ряда компаний, прежде всего, тех, кто активно добывает попутный нефтяной газ. Разумеется, компании будут недовольны таким подходом. Однако с точки зрения бюджета важно, чтобы выручка была хорошо прогнозируемой, особенно в части нефтегазовых доходов. Механизм НДПИ эту задачу выполняет хорошо, поэтому этот вариант обсуждается в первую очередь. С другой стороны, анонсирование заведомо проигрышного для большинства игроков механизма может свидетельствовать о том, что Минфин не заинтересован в льготах и хочет либо вовсе их избежать, либо минимизировать отток средств из бюджета. Расходовать на реализацию идеи, к примеру, средства ФНБ, ведомство не хочет, поскольку полагает, что для этих денег найдется более подходящее применение.

В ОЖИДАНИИ ПАУЭЛЛА

Вся уходящая неделя на мировых финансовых рынках прошла под знаком запланированного на пятницу выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме глав центробанков в Джексон-Хоуле. Инвесторы ждут сигналов дальнейшего смягчения монетарной политики в США. Трамп бомбардирует общественность "твитами" о необходимости снижения ставок как минимум на 1 процентный пункт. Это связывают с общим замедлением мировой экономики, от которого США с их торговыми войнами не смогут остаться в стороне, несмотря на хорошую статистику. На этом фоне фондовые индексы не демонстрировали резких движений, то снижаясь на росте опасений, что ФРС сохранит "статус кво", то подрастая, если ожидания сигналов о снижении ставок превалировали. То же касалось курса основных валют.

Большинство аналитиков отмечают сохраняющуюся неопределенность относительно того, что скажет Пауэлл. У регулятора сейчас есть некоторое пространство для маневра, поскольку поступающие экономические данные в США рисуют, скорее, смешанную картину, нежели указывают на какое-то серьезное снижение в области производства и спроса. В этой ситуации глава Федрезерва может дать понять, что следует рассчитывать на снижение ставки уже в сентябре, а может воздержаться от четкой риторики, дав сигнал, что решений пока не будет. Мнения других членов ФРС на этот счет также расходятся – одни считают снижение в сентябре вероятным, другие полагают, что регулятору не следует идти на поводу у Трампа. Безусловно, Федрезерв осведомлен о неблагоприятном внешнем фоне и приближающемся кризисе в еврозоне, но в самой Америке источников риска с момента последнего заседания ФРС стало только меньше. Пауэлл, полагают эксперты, все это упомянет. Но окончательное содержание его речи станет известно лишь после 17-00 мск.

SUPERJET И ЕГО ПОКУПАТЕЛИ

Еще одной темой пятницы стала новость о том, что последний зарубежный эксплуатант самолетов SSJ100 – мексиканская Interjet — ищет на них покупателей. СМИ сообщили, что компания делает это из-за сложного финансового положения – с 2016 года она не в состоянии платить производителю за запчасти для SSJ100. Однако позже производитель — "Гражданские самолеты Сухого" – опроверг эту информацию. По его данным, Interjet не отказывается от самолетов Sukhoi Superjet 100 и не возвращает их, прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов. Изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ100 в Interjet обусловлено разными факторами, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли Мексики, и "Сухой" активно работает с компанией.

В Кремле высказали сомнение, что возможный отказ Interjet от Sukhoi SuperJet 100 как-то ударяет по имиджу "Сухого" и в целом отечественного авиапрома. Эта машина все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие компании также летают на этих машинах. Ранее стало известно, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей, из-за чего средняя стоимость авиабилетов на их маршрутах на 20% выше, чем на других моделях. Однако власти высказывают мнение, что по мере того, как SSJ станет больше в авиапарке компаний, будут улучшаться все параметры и характеристики, а также снизятся издержки.