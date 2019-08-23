ПЕКИН, 23 авг — ПРАЙМ. Китай вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год, говорится в распространенном сообщении комитета по тарифам Госсовета.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Дополнительные пошлины на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.

Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Помимо этого, с 15 декабря Китай вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.

"В соответствии с решением комитета по тарифам Госсовета КНР начиная с 12:01 по пекинскому времени 15 декабря 2019 года вновь вступят в силу дополнительные пошлины в 25% и 5% на автомобили и комплектующие из США", — отмечается в заявлении.

В декабре прошлого года после встречи лидеров двух стран в Аргентине китайская сторона приняла решение о приостановке действия тарифов на автомобили и комплектующие из США на три месяца — с 1 января по 31 марта 2019 года, 31 марта этого года решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США было продлено.