МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Газпромбанк получил предложение о покупке его доли в Эльгинском угольном месторождении, соответствующее ходатайство покупатель — компания "А-Проперти" — уже направил в Федеральную антимонопольную службу, сообщили в пресс-службах банка и ФАС.

"Банк рассматривал и рассматривает Эльгу как инвестиционный актив. В течение ряда месяцев инвесторы интересовались покупкой долей в Эльге. В настоящий момент получен оффер от одного из них. Условия предполагаемой сделки не раскрываются, но являются для банка выгодными", — рассказали в банке.

"ФАС России получила ходатайство компании "А-Проперти" (структуры одного из основателей телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна — ред.) на покупку 49% в Эльгинском угольном месторождении у Газпромбанка", — сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мечелу" принадлежит 51% в ООО "Эльгауголь" — операторе и владельце лицензии на разработку Эльгинского месторождения в Якутии. Оставшуюся долю приобрёл Газпромбанк в июне 2016 года. Сделка состоялась в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, ее сумма составила 34,3 миллиарда рублей. Партнеры по проекту на протяжении последних примерно двух лет вели переговоры о привлечении инвесторов в Эльгу, рассматривались, в том числе, и иностранные претенденты. ГПБ был заинтересован в продаже, поскольку для него это непрофильный актив.

В "Мечеле" отказались комментировать возможную покупку доли. Источник, близкий к ГПБ, в свою очередь, отметил, что "у Мечела по закону есть право выкупить долю банка в течение месяца, если он найдет финансирование".

Эльгинское месторождение — крупнейшее в РФ и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. Его запасы составляют около 2,2 миллиарда тонн по стандартам JORC. Объем добычи на 2019 года прогнозируется в диапазоне 5,5-5,8 миллиона тонн. Это флагманский для "Мечела" проект, но он нуждается в дополнительном финансировании. В частности, средства требуются для расширения железнодорожной ветки и мощностей обогатительной фабрики.