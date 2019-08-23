МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" скорректировала свою чистую чистую прибыль по МСФО в первом полугодии с 796 миллионов долларов до 863 миллионов, следует из пересмотренной финансовой отчетности компании.

Таким образом, снижение по сравнению с показателем годичной давности составило 17%. Показатель по выручке сохранился, как и в предыдущем отчете, снижение на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,803 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA также осталась на уровне, как в предыдущем отчете — 1,185 миллиарда долларов, снижение на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четверг компания сообщила, что планирует уточнить финансовую отчетность за первое полугодие с учетом результатов "Норникеля" и опубликовать уточненные данные. Компания предположила, что финансовые показатели "Норникеля" могут оказать существенное положительное влияние на опубликованную консолидированную промежуточную финансовую отчетность "Эн+ Груп".