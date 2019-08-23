МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 635 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, роста показателя на 0,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 649 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 728 тысяч с 646 тысяч.

По сравнению с июнем 2018 года, когда индикатор составлял 609 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце увеличились на 4,3%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.