ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) готова предоставлять больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики, заявил глава ФРС США Джером Пауэлл на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле.

При этом он не стал давать четкого сигнала по ставке ФРС в будущем.

"В принципе, все, что влияет на перспективы занятости и инфляции, может также повлиять на соответствующую позицию денежно-кредитной политики, и это может включать неопределенность в отношении торговой политики", — сказал Пауэлл.

Он добавил, что не существует прецедентов, которые могли бы служить основанием для определенного ответа на текущую ситуацию.

Глава ФРС отметил, что необходимо "сосредоточиться на том, как развитие торговли влияет на прогнозы, и скорректировать политику для продвижения наших целей".

Пауэлл заявил также, что торговая политика остается вызовом для американского центробанка, прозрачно намекнув на торговые войны, которые ведет нынешняя администрация Дональда Трампа.

"У нас большой опыт в реагировании на типичные макроэкономические события, но уместить в эти рамки неопределенность торговой политики — это новый вызов", — заявил Пауэлл.

Он отметил, что экономика США "в благоприятной позиции", хотя и предупредил о "значительных рисках".

"Помимо июльского снижения ставки, изменения в ожидаемой политике облегчили финансовые условия, это помогает объяснить, почему прогноз по инфляции и занятости остается в целом положительным", — сказал Пауэлл.

Президент Дональд Трамп пока не прокомментировал заявления главы центробанка. При этом Трамп еще до выступления Пауэлла дал понять, что внимательно за ним следит. "Ну, теперь ФРС может показать, что у них там есть!" — написал Трамп в Twitter.

Трамп ранее критиковал Пауэлла и даже грозил его уволить, хотя юристы расходятся во мнении, есть ли у президента такие полномочия. Президент сначала критиковал ФРС за повышение ключевой ставки, теперь — за недостаточно быстрое ее снижение.