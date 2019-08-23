МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила компании "ТФМ-Гарант" купить "Трансфин-М", однако выдано предписание, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"ФАС России удовлетворила ходатайство "Трансфин-М" с предписанием. Бенефициар компании Тайчер А. Р. вышел из состава советов директоров дочерних компаний РЖД, а также ГТЛК", — сообщили в ФАС.

"Компания должна проводить независимую коммерческую политику, обеспечить мониторинг цен по всей цепочке стоимости сдачи вагонов в аренду, а также завершить корпоративные процедуры", — отметил антимонопольный регулятор.

ФАС ранее сообщала, что отказала и отложила рассмотрение ходатайства структуры бывшего главы ФГК и тогда действующего советника гендиректора РЖД Алексея Тайчера — "ТФМ-Гарант" — в покупке лизинговой компании "Трансфин-М" (ТФМ). Регулятор поставил условие: полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности. После этого Тайчер покинул пост советника генерального директора РЖД на общественных началах.