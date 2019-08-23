МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. "Эн+ Груп" сообщила о получении сертификата о прекращении регистрации в реестре финансового регулятора острова Джерси, что вызвано перерегистрацией компании в России, говорится в материалах компании.

"Эн+ Груп" в дополнение к объявлению, сделанному 9 июля 2109 года, о продолжении работы компании в качестве юридического лица… объявляет, что 22 августа 2019 года компания получила сертификат о прекращении регистрации в реестре от комиссии по финансовым услугам Джерси", — говорится в сообщении.

Компания получила 9 июля уведомление от АО "Корпорация развития Калининградской области" о регистрации компании в России в качестве международного публичного акционерного общества. В связи с перерегистрацией в российскую юрисдикцию компания должна была получить сертификат об исключении из реестра компаний Джерси.

После завершения перерегистрации компания планирует провести листинг обыкновенных акций на Московской бирже. При этом глобальные депозитарные расписки (GDR) компании продолжают торговаться на Лондонской фондовой бирже.

Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе 2018 года. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль от доходов, полученных в виде дивидендов и при продаже акций.

"Эн+ Груп" — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал"). Согласно уточнённой отчётности по МСФО, чистая прибыль компании в первом полугодии составила 863 миллиона долларов, снизившись в годовом выражении на 17%.