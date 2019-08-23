ВАШИНГТОН, 23 авг /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США по итогам торгов в пятницу показали снижение на 2,5%-3%, свидетельствуют данные торгов.

На момент закрытия бирж (23.00 мск), индекс Dow Jones упал на 2,37%, до 25630,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3%, до 7751,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта.

Главными причинами снижения стала эскалация торговой войны США и Китая и реакция на эти события американского президента Дональда Трампа.

Китай в пятницу объявил о введении ответных дополнительных пошлин на американские товары объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 тысяч наименований товаров вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. Это ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Трамп в ответ заявил, что объявит ответные меры на новые пошлины Китая. Он также приказал всем американским компаниям немедленно начать искать альтернативу китайскому рынку. Именно на твит президента, опубликованный около 18.00 мск острее всего отреагировали биржи: индексы за считанные минуты упали на две трети от общего падения за день.

На снижении индексов в пятницу уверенно росли котировки цен на золото. К моменту закрытия (на 23.00 мск) цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Nymex составила 1538,50 доллара за тройскую унцию, что на 30,20 доллара, или 2,02%, больше уровня открытия. Декабрьские фьючерсы на серебро выросли на 2,4%, до 17,59 доллара за унцию.

Рост цены на золото поддерживается ростом спроса на надежные активы.

В пятницу состоялось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который, вопреки ожиданиям, не дал конкретного сигнала о готовности снизить процентную ставку. Пауэлл сказал, что ФРС готова дать больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики. Неопределенность вызвала замешательство на рынках и в конце концов привела к снижению как основных индексов США, так и показателей развивающихся рынков, включая Россию.

Так, снижение российской валюты к доллару на 21.06 мск пятницы составило 47 копеек (до 66,07 рубля), а к евро — 94 копейки (до 73,62 рубля).

Цены на нефть тоже продемонстрировали снижение: декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,62%, до 57,78 доллара за баррель.