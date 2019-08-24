ВАШИНГТОН, 24 авг /ПРАЙМ/. Заместитель главы ФРС США Ричард Кларида не видит риска рецессии в стране и считает американскую экономику устойчивой.

"Я полагаю, что в следующем году наша экономика будет расти быстрее среднего при надлежащей (экономической) политике", — ответил Кларида в интервью телеканалу CNBC на вопрос о риске рецессии в США в 2020 году.

При этом он отказался уточнить определение "надлежащая политика", сказав лишь "мера за мерой".

"Экономика США сейчас на светлой стороне мировой экономики, в смысле роста, производительности, занятости. Это очень стабильная и устойчивая экономика, как мы видим… Она в хорошем положении", — сказал Кларида.

Комментарии прозвучали на фоне опасений ряда экспертов по поводу возможной рецессии в США.

Так, на прошлой неделе рынки в США демонстрировали нестабильность — только за 14 августа они упали на 3%, а 23 августа — снова на 2,4% — 3%. Кроме того, доходность двухлетних американских облигаций некоторое время превышала процент по десятилетним, это часто истолковывается как предвестник экономического спада.

Главными причинами снижения бирж в пятницу стала эскалация торговой войны США и Китая и реакция президенты Дональда Трампа. Китай в пятницу объявил об ответных новых пошлинах на американский импорт, Трамп анонсировал очередные ответные меры США и приказал американским компаниям искать альтернативу китайскому рынку.

Трамп требует от ФРС снижения процентной ставки. В пятницу состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который, вопреки ожиданиям, не дал конкретный сигнал о готовности ФРС снизить ставку. Пауэлл отметил, что ФРС готова предоставить больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики.