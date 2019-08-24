МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что чрезмерная зависимость мира от доллара в качестве резервной валюты слишком рискованна, и предложил ввести вместо него новую цифровую валюту.

"В многополярном мире необходима многополярная валюта", — сказал Карни в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, новая цифровая валюта, основанная на мировой корзине потребительских товаров, обеспечит равновесие системы.

Глава Банка Англии также отметил, что торговая война подрывает деловую уверенность во всем мире. Например, сбои в цепочках поставок в автомобильном, сталелитейном и технологическом секторах негативно сказываются даже на не вовлечённых в этот процесс странах.

"Эти последствия оказывают влияние на все экономики мира", — подчеркнул Карни.

Канадец Карни стал 120-м по счету главой Банка Англии в 2013 году, срок его контракта истекал в конце июня 2019 года. Однако ему предложили продлить срок полномочий до конца января 2020 года, чтобы обеспечить процесс Brexit. Ранее он работал в Goldman Sachs.