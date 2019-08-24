МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство РФ, предусматривающих… досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников, обратив особое внимание на профессии работников, занятых на подземных работах, в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе… Срок — 31 декабря 2019 года", — говорится в тексте поручений.

Глава государства также поручил внести изменения в законодательство, касающиеся совершенствования организации проведения медосмотров работников угольной промышленности, в первую очередь работников, занятых на подземных работах.

Кроме того, правительству необходимо будет проработать вопрос об установлении порядка проведения после рабочей смены реабилитации работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, а также проведения ежегодной диспансеризации и лечения.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.