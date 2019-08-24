БРЮССЕЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Евросоюз ответит, если Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на французское вино, несмотря на то, что не желает конфронтации со своим союзником, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита "Большой семерки", трансляция которой велась из французского Биаррица.

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги, которых во Франции "ещё не видели".

"Я буду решительно защищать французское вино по многим причинам. Если США введет тарифы на Францию, Евросоюз ответит", — сказал Туск.

"То, что нам не нужно и чего мы не хотим — так это конфронтация, особенно с нашим наилучшим союзником — США, однако мы должны быть готовы к этому плохому сценарию, и мы, как Евросоюз в целом, готовы", — добавил он.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

Саммит G7, в котором участвуют и США, и Франция и Евросоюз (представленный Туском) проходит в эти выходные в Биаррице.