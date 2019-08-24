ПЕКИН, 24 авг — ПРАЙМ. Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

"США 24 августа заявили о намерении повысить пошлины на китайский импорт объёмом 550 миллиардов долларов. Китай в отношении этого выражает решительный протест", — говорится в сообщении ведомства.

В Китае отметили, что такого рода односторонние действия и прибегание к психологической травле, торговому протекционизму и максимальном давлению нарушают консенсус, достигнутый лидерами двух стран, а также принципы взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Всё это, по мнению Пекина, наносит серьёзный ущерб многосторонней системе торговли и налаженному порядку в международной торговле.

"Китай призывает США не делать неверных оценок сложившейся ситуации, не недооценивать решительность китайского народа, прекратить ошибочные действия, в противном случае ответственность за все последствия будет нести американская сторона", — говорится в заявлении.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.