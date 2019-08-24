БРЮССЕЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Ратификация торгового соглашения Евросоюза с Меркосур, которое считается крупнейшим в истории ЕС, вряд ли будет проходить гладко, пока власти Бразилии будут допускать уничтожение лесов Амазонии, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита "Большой семерки", трансляция которой велась из французского Биаррица.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

"Мы поддерживаем соглашения ЕС и Меркосур, которое также направлено на то, чтобы защищать климат и окружающую среду. Однако трудно себе представить гармоничный процесс его ратификации странами ЕС, покуда бразильское правительство позволяет разрушение зеленых легких планеты Земли", — заявил Туск.

Ранее в этом году было предварительно достигнуто торговое соглашение Меркосур с ЕС, которое требует ратификации. Как заявлял глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, этот торговый договор стал самым крупным подобным соглашением в истории ЕС. Соглашение призвано, в том числе, снять большинство пошлин на экспорт ЕС в этот регион.

Однако на фоне пожаров в лесах Амазонии ряд стран ЕС заявили о возможности не поддержать торговый договор с Меркосур.