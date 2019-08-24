ТИРАСПОЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о намерении обсудить на предстоящей встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном вопросы экономики.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в сентябре или октябре может состояться его встреча с лидером ПМР Вадимом Красносельским.

"У нас есть вопросы переговорного процесса, которые обязательно войдут в повестку. Это вопросы базовые, это вопросы экономического характера, банковское взаимодействие в том числе, культурные и гуманитарные вопросы", — сообщил о планах главы ПМР телеканал "Первый Приднестровский".

За последние два с половиной года Додон и Красносельский встречались шесть раз.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.