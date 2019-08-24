ВАШИНГТОН, 24 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы возражать, если бы глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл подал в отставку.

"Если бы он это сделал, я бы не стал его останавливать", — заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.

Трамп едва ли не каждый день жестко критикует Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку. В пятницу он задался вопросом, кто является большим врагом для американской экономики — Пауэлл или лидер Китая Си Цзиньпин.