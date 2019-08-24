МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европейский Союз может рассмотреть снижение налогов для стимулирования экономики, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что в ходе своего обращения к французской нации Макрон заявил, что в ходе саммита G7 в Биаррице он хочет убедить партнеров в том, что напряжение в торговле — "плохо для всех". Также он добавил, что в этой сфере необходимо достичь деэскалации и провести стабилизацию, чтобы "избежать торговой войны".

Агентство отмечает, что, по словам французского лидера, в данный момент Европе необходимо найти новые инструменты для "оживления" экономики.

"Мы, возможно, примем решение о новом снижении налогов, что является одним из способов согласованного оживления (экономики — ред.)", — заявил Макрон в ходе своей встречи с президентом США Дональдом Трампом перед началом саммита G7 во французском Биаррице.

В субботу во французском Биаррице открывается саммит "Большой семерки", который продлится до понедельника. Ранее глава МВД Франции сообщил, что безопасность в ходе работы саммита будут обеспечивать 13,2 тысячи полицейских и жандармов.